Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti
Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti.Nusaybin karşısında bulunan ve daha önce sözde 'YPG' ve 'YPJ' örgütlerine ait paçavraları, Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesi atıldığı saatlerde değiştiği gözlendi. İndirilen sözde YPG ve YPJ paçavralarının yerine sözde 'YPG Asayiş' bayrağının asıldığı görüldü.
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