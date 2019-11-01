Web TV Yaşam Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti

Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti

01.11.2019 | 17:24

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti.

Nusaybin karşısında bulunan ve daha önce sözde 'YPG' ve 'YPJ' örgütlerine ait paçavraları, Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesi atıldığı saatlerde değiştiği gözlendi. İndirilen sözde YPG ve YPJ paçavralarının yerine sözde 'YPG Asayiş' bayrağının asıldığı görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:29
Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti 01.11.2019 | 17:24
01:11
Ankara'da servis aracı devrildi 30 yaralı 01.11.2019 | 17:11
02:55
Yüzme havuzundaki zehirlenme bilançosu açıklandı... 25'i çocuk 30 kişi hastaneye kaldırıldı 01.11.2019 | 16:51
05:35
Muğla Kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ödüllendirildi 01.11.2019 | 16:30
03:51
İstismara dayanamayıp "ben bir şeytanın eline düştüm" diyerek intihar etmişti! 01.11.2019 | 14:26
03:51
"Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan amcaoğlu tutuklansın" 01.11.2019 | 14:59
07:28
Ölümcül SSPE hastalığına yakalanan 28 yaşındaki Halil Özçelik 5 yıldır gözlerini kıpırdatamıyor, adeta kan ağlıyor 01.11.2019 | 14:41
06:27
Seri katil yakalanmasaydı 7 kişiyi daha öldürecekmiş... 01.11.2019 | 12:29
01:37
Whatsapp mesajları gizlice nasıl okunuyor? İşte Whatsapp güvenlik açıkları... Whatsapp'tan şok dava! 01.11.2019 | 11:15
02:33
İstanbul Yenikapı’daki tekneyi zula olarak kullanan zehir tacirlerine operasyon anı kamerada 01.11.2019 | 11:07
00:33
Hayatında ilk kez metroya binen Yeliz Yeşilmen'in çektiği video sosyal medyayı salladı! "Elim ayağım titriyor!..." 01.11.2019 | 10:59
02:29
Adana'da yük treni çarpan genç, ağır yaralandı 01.11.2019 | 10:30
04:05
Pendik’te faciadan dönüldü, İETT otobüsü ağaca çarparak durdu 01.11.2019 | 09:58
02:57
Köylüler kavga etti, Kağızman savaş alanına döndü 01.11.2019 | 09:52
01:43
Karaman'da baba dehşeti... Tartıştığı öz oğlunu göğsünden bıçakladı! 01.11.2019 | 09:28
01:34
Meteoroloji'den son dakika (1 Kasım 2019 Cuma) yoğun yağış uyarısı 01.11.2019 | 09:28
01:16
Kayseri'de yediği nardan zehirlenen 4 yaşındaki Saliha, öldü 01.11.2019 | 08:29
01:52
İzmir'de tepki çeken dehşet görüntüleri... Yavru kediyi tekmeleyerek böyle öldürdü! 01.11.2019 | 08:09
04:32
İstanbul'da kız öğrencilere mesaj attığı iddia edilen market sahibini öğrenciler böyle darp etti! 31.10.2019 | 16:42
01:48
Eşine sinirlenip evi ateşe verdi, yaralı olarak kurtuldu 31.10.2019 | 16:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN