Kamyon şoförü, faciayı gülerek anlattı

Kaza Güzeltepe Mahallesi Paşa sokakta 13:00 sıralarında yaşandı. İş makinası taşıyan Selahattin Demirkıran yönetimindeki 34 VL 1867 plakalı kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşaldı. Sürücü Selahattin Demirkıran, sokak içerisinde daha fazla hasara neden olmamak için aracının direksiyonunu bir evin bahçe duvarına çevirerek olası bir faciayı önledi. Bahçe duvarına çarpan kamyon yan yatarken, kamyonun sürücüsü Demirkıran hafif şekilde yaralandı. Devrilen kamyonun yanında çocukların oynaması ise yürekleri ağza getirdi.

Yaşanan kazanın ardından polis olay yerine gelerek güvenlik önlemi alırken, kazanın şokunu yaşayan Demirkıran '' Allah'a şükür iyiyim. Fren patlayınca mecburen buraya çevirdik, yatırdık aracı. Bir yere uçmasın dedim daha fazla hasar vermemek için buraya yatırdım. Tektim araçta. İş makinası taşıyorum'' dedi.

Kamyonun ilerleyen saatlerde çekici yardımı ile kaldırıldığı öğrenildi.