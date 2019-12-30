Kamyonlarla at taşıyan atlı faytoncular hayvanseverlere böyle tekme tokat saldırmıştı!

Adalar Belediyesi, yasağa rağmen geçen yıl kendi gemisini tahsis ederek at girişine izin verdi. Ruam hastalığı taşıyan atlar yüzlerce atın itlafına yol açtı.Kamyonlarala at taşıyan atlı faytoncular daha önce de kendilerin protesto eden hayvanseverlere tekme tokat böyle saldırmıştı.