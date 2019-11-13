Kanalizasyon İşçisi, Rögarın Üzerine Prak Edilen Araç Yüzünden İçeride Kaldı / A Haber

Kahramanmaraş'ta, çalışma yapmak üzere rögar kapağını açıp kanalizasyonun içine giren bir işçi, rögarın üzerine uyarı dubasına rağmen park edilen bir araç yüzünden dışarı çıkamadı. Araç yüzündn içeride kalan işçi, çaresizce etraftan yardım istedi.