Web TV Yaşam Kanalizasyon kuyusuna düşen kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kanalizasyon kuyusuna düşen kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı

16.01.2020 | 18:16

Aksaray'da 5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi Marul mevkisindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan işçiler kanalizasyon kuyusunda bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. İşçiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri kuyuya halatla inerek kediyi fileyle çıkardı. Sağlık kontrolünden geçirilen kedi daha sonra özgürlüğüne kavuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kanalizasyon kuyusuna düşen kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı 02:42
Kanalizasyon kuyusuna düşen kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı 16.01.2020 | 18:16
Sobadan sızan gazla hayatını Seda, çok sevdiği pembe gelinliği ile sonsuzluğa uğurlandı 04:53
Sobadan sızan gazla hayatını Seda, çok sevdiği pembe gelinliği ile sonsuzluğa uğurlandı 16.01.2020 | 18:16
Üç ay önce drift yaparken yakalanmıştı, aynı yolda aşırı hız canına mal oldu 01:06
Üç ay önce drift yaparken yakalanmıştı, aynı yolda aşırı hız canına mal oldu 16.01.2020 | 18:15
Lüks aracın içinden 70 bin liralık pırlanta yüzük çalındı 00:58
Lüks aracın içinden 70 bin liralık pırlanta yüzük çalındı 16.01.2020 | 18:15
Hırsızlık yaptılar, çaldıkları malzemeleri çocuklarına taşıttılar 00:19
Hırsızlık yaptılar, çaldıkları malzemeleri çocuklarına taşıttılar 16.01.2020 | 18:15
Park halindeki otomobilde çıkan yangın saniye saniye kamerada 03:18
Park halindeki otomobilde çıkan yangın saniye saniye kamerada 16.01.2020 | 18:15
Tarihi eserleri satmayı planlarken yakalandılar 00:25
Tarihi eserleri satmayı planlarken yakalandılar 16.01.2020 | 18:16
Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı, kaçamadan yakalandı 00:31
Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı, kaçamadan yakalandı 16.01.2020 | 18:16
İstanbul'a sert kış geliyor...Kış yeni başlıyor! 02:40
İstanbul'a sert kış geliyor...Kış yeni başlıyor! 16.01.2020 | 17:32
Gaziosmanpaşa'da korkunç olay... 5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! 02:12
Gaziosmanpaşa'da korkunç olay... 5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! 16.01.2020 | 17:16
Rus Duması, Putin'in önerdiği Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı 01:50
Rus Duması, Putin'in önerdiği Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı 16.01.2020 | 16:28
İzmir Müjgan hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş 00:51
İzmir Müjgan hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş 16.01.2020 | 16:20
Galata Köprüsü üzerinde otomobil yan yattı...Kazada sürücünün burnu bile kanamadı 03:57
Galata Köprüsü üzerinde otomobil yan yattı...Kazada sürücünün burnu bile kanamadı 16.01.2020 | 16:00
Anne ve babasının hayrı için sokakları temizleyen şahsa belediye işçilerinden tepki! 01:26
Anne ve babasının hayrı için sokakları temizleyen şahsa belediye işçilerinden tepki! 16.01.2020 | 15:56
Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı 00:51
Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı 16.01.2020 | 15:59
Kalbi duran Cemal gözyaşlarıyla uğurlandı 02:20
Kalbi duran Cemal gözyaşlarıyla uğurlandı 16.01.2020 | 15:50
Öldürdüğü eşiyle 2 saat araçla dolaşan kocanın davasında tanıklar dinlendi 02:46
Öldürdüğü eşiyle 2 saat araçla dolaşan kocanın davasında tanıklar dinlendi 16.01.2020 | 15:12
Eski Korgeneral Metin İyidil adliyeye sevk edildi 02:23
Eski Korgeneral Metin İyidil adliyeye sevk edildi 16.01.2020 | 15:31
Müge Anlı'da canlı yayında şok gözaltı! 16 Ocak 2020 Perşembe 17 yaşındaki genç kızı defalarca... Polis yaka paça götürdü 03:33
Müge Anlı'da canlı yayında şok gözaltı! (16 Ocak 2020 Perşembe) 17 yaşındaki genç kızı defalarca... Polis yaka paça götürdü 16.01.2020 | 15:24
Isparta'da feci ölüm...Geri manevra yapan kamyon yaşlı kadını ezdi 01:02
Isparta'da feci ölüm...Geri manevra yapan kamyon yaşlı kadını ezdi 16.01.2020 | 14:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN