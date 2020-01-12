Kangalın kayak pistinde drone ile imtihanı
Kayak merkezinde görüntü çekmek için bir gazeteci tarafından uçurulan drone pistin maskotu haline gelen ‘Bulut’ isimli köpeğin tepkisini çekti. Drone alçaldığında iki ayakları üzerine kalkıp havaya fırlayan köpek, kayak merkezindeki vatandaşların ilgi odağı oldu.Erzincan Ergan Kayak Merkezinde havadaki droneyi yakalamaya çalışan 'Bulut' isimli kangal cinsi köpek ilginç görüntü oluşturdu. Drone'u pistin başından sonuna kadar her an koşup takip eden köpeğin yorulması üzerine gazeteci bulunduğu yerden güvenli bir şekilde droneyi aşağı indirebildi.
Drone'u gazetecinin elleri arasındayken bile yakından takip eden köpek izleyenleri tebessüm ettirdi.
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