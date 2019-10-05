Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kanser hastaları için köpek balığı getirtti

Kanser hastalarının talebi üzerine Marmara Denizi'nde yakalanan 2 metrelik köpek balığı İznik'te bir balık tezgahında görücüye çıktı.

İlçede ilk kez bir balıkçı tezgahında sergilenen köpek balığı özellikle çocukların ilgi odağı oldu. İznik balık pazarının en eski esnaflarından balıkçı Ali Eken, "İlk defa bir köpek balığını tezgahımıza koyduk. Marmara denizinde yakalandı. Satın alarak satışa sunduk. Bazı vatandaşlarımız hayatlarında ilk kez köpek balığını yakından görme fırsatı buldu. Kanser hastalarının bu balığa talebi çok" dedi.

Köpek balığını gerçek hayatta görmeye pek alışık olmayan çocuklar, ayaklarına gelen bu fırsatı kaçırmayarak, denizlerin yırtıcı hayvanını yakından inceledi.

Genç balıkçı Hakan Eken, "Köpek balığını kanser hastalarının talebi üzerine getirdik. Yaklaşık 2 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığında. Marmara Denizi'nde yakalandı. Kesime alıp talepte bulunanlara satacağız" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanser hastaları için köpek balığı getirtti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN