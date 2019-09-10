Kanser hastası annenin HDP isyanı: Ben çocuklarımı onlar için doğurmadım! Yeter artık

HDP binaları Kandil'e uzanan yol oldu, terör örgütü PKK, HDP'nin parti binaları aracılığıyla şehirlerdeki çocukları kaçırarak dağ kadrosuna kattı.HDP binasında "evlat nöbeti" tutan anneler bugün de nöbetini sürdürdü. Eylemin 8'inci gününde aile sayısı 20'ye yükseldi.

ANNELER İSYAN ETTİ

HDP binası önünde toplanan anneler HDP'nin zulmüne isyan etti. Kanser hastası olduğunu belirten bir anne, HDP'lileri hedef alarak "Kocaman adamlar küçücük çocukların arkasına saklanıyorsunuz. Çocuklarımızı ölü veya diri geri istiyoruz. Çocuklarımız gelmeden gitmiyoruz. Çocukların anne-babaya, okula ihtiyacı var" dedi.

"BEN ÇOCUKLARI ONLAR İÇİN DOĞURMADIM"

Ben çocuklarımı dağdakiler için doğurmadım diyen acılı anne HDP'lileri hedef alarak "yeter artık" sözleriyle isyan etti. HDP mağduru anne, binadaki HDP'lileri kastederek "bütün binadakiler onları (PKK'yı) destekliyor. O yüzden kapıya çıkamıyor hiçbiri" dedi.