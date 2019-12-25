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Kapı kırıldı, talihsiz kadın otobüsten böyle düştü

25.12.2019 | 18:03

Karabük’te şehiriçi yolcu taşıyan halk otobüsünün seyir halde iken kırılan arka kapısından düşen yolcu ağır yaralandı. Yaşanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay 100. Yıl mahallesi 1001 nolu cadde üzerinde seyir halinde olan Behçet Ferhat Akkirpi (26) idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünün arka kapısı alt kısmından koptu. Bu sırada otobüste yolcu olarak bulunan Satiye Yılmaz (44) demir aksamının koparak kırılan kapıdan yola düşerek ağır yaralandı. Diğer yolcuların uyarısı sonucu duran otobüsten inen yolcu ve sürücü durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Medikar hastanesine kaldırılan yaralı bayanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan yaşanan olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan halk otobüsünün kırılan kapısından elinden poşetler bulunan bayanın yola düşmesi yer aldı. Yaşanan kaza sonrası otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken olayla ilgili soruşturma başlattı.

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