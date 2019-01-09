Kapıyı kilitlemeyince onca yıllık birikimini çaldırdı

Bakırköy'de bulunan lüks bir semtte 11 Aralık günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Kosova uyruklu olduğu öğrenilen tekstilci K.Y. isimli vatandaş oturduğu evin kapısını kilitlemeyince hayatının şokunu yaşadı. Saatler gece yarısını geçtikten sonra apartmana gelen 2 şüpheli kilitli olmayan kapıyı açarak daireye girdi. Eve giren şüpheliler duvara sabitlenmiş kasayı görerek sökmeye başladı. Kısa bir süre içerisinde kasayı duvardan söken şüpheliler, kasa içinde bulunan 65 çeyrek, 32 yarım ve 15 tam altın ile 10 altın set, 1 antika saat, 2 bin 480 dolar, 3 cep telefonu ve masanın üstünde bulunan otomobil anahtarını alarak kayıplara karıştı. Sabah uyandığında kasanın yerinde olmadığını gören vatandaş durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bina ve çevresinde güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerden birinin Muharrem D. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Sultangazi'de düzenledikleri operasyonda Muharrem D.'yi yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelinin evden aldığı anahtarla çaldığı otomobil ise terk edilmiş bir halde bulundu.

Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Muharrem D.'nin silahlı terör örgütüne üye olmak ve hırsızlık suçlarından 5 adet kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN APARTMANA GİRİŞİ VE KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin apartmana giriş yaptıkları anlar yer alıyor. Şüphelilerin kasayı boşaltıp apartmandan kaçtıkları anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor.