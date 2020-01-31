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Kar altındaki mendereslerden görsel şölen | Video

Kar altındaki mendereslerden görsel şölen | Video
31.01.2020 | 18:24

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi’ndeki menderesler, kar yağışının ardından görsel şölen sunuyor. Doğa fotoğrafçıları ve turistler bu görsel şölenin tadını çıkartıyor.

Kar yağışı sonrası beyaza bürünen vadiden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı havadan drone ile görüntülendi. Kar yağışı sonrası bölgede oluşan kış manzaralarını fotoğraflamaya gelen doğa fotoğrafçıları da menderesleri fotoğraflamak için yoğun çaba sarf ediyor. Güzeldere Vadisi'ndeki mendereslerin beyaz kar örtüsü üzerinde oluşturduğu kıvrımlı yapısını fotoğraflamaya çalışan doğa fotoğrafçıları, çıktıkları yüksek tepelerden fotoğraf çekerek arşivlerine ekliyor.
Arkadaşları ile birlikte Kayseri'den Bitlis'e kar manzaraları çekmeye gelen fotoğraf sanatçısı Mustafa Kütük, "Güzel fotoğraflar çekmek adına yollara düştük. Tatvan'ın Güzeldere mevkiindeyiz. Güzel menderes karelerimiz oldu. Burada hakim tepelere çıkarsanız daha yükseklerden menderesleri çok daha güzel kıvrımlarıyla fotoğraflama şansınız var. Ama biraz zorlu bir mücadele istiyor. Fotoğraf için değer mi tabi değer" dedi.

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