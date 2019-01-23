Kar maskeli 2 kişi, otomobilleri böyle kundakladı

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz pazartesi günü sabah saat 05.30 sıralarında Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın bahçesinde park halindeki 2 otomobil, kimliği belirsiz kar maskeli iki kişi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Şahıslar, otomobillerin üzerine önce benzin döktü, daha sonra benzini tutuşturmak için dakikalarca çaba sarf etti. Araçların tam olarak alev aldığından emin olan şahıslar, kaçarak izlerini kaybettirdi. Yaklaşık bir saat sonra alev alan araçlardan dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın sonrası araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Polis, olay yerinde inceleme başlattı. Binanın güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, şahısların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.