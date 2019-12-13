Kara sevdaya tutuldu, hiç evlenemedi...Kalbindeki aşk hiç mazide kalmadı
6 yıl önce Darülaceze'ye gelen 64 yaşındaki Ömer Özyurt, öyle bir aşka tutuldu ki adına 'kara sevda' diyor. O kara sevda onu önce ailesinden kopardı, ardından eğitim hayatından. Darülaceze'ye gelmeden önce zor bir yaşantısı olan Özyurt, "Kendinizde en çok neye kızıyorsunuz?" sorusuna ise "Güzel paralar kazandım ama hiç birikim yapıp ilerde lazım olur diye düşünmedim" dedi.
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