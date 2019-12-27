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Karabük'te halk otobüsünden düşen kadın hayatını kaybetti

27.12.2019 | 11:52

Karabük'te, 2 gün önce hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşerek yaralanan Satiye Yılmaz (44), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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