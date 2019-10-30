Karaman'da çatışma anı 2 yaralı!

Karaman'da iki grup arasında çıkan çatışmada olaya müdahale etmek isteyen polis memuru Yücel Karadağ ile yoldan geçen Zafer Şahin, yaralandı. Karaman'da silahlı çatışma: 1'i polis 2 yaralı Karaman'da iki grup arasında çıkan çatışmada olaya müdahale etmek isteyen polis memuru Yücel Karadağ ile yoldan geçen Zafer Şahin, yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay, saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki binanın 1'inci katında meydana geldi. Binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oturan kimliği belirlenemeyen 2 kişi ile sokaktaki bir kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Cinayet Büro amirliğinde görevli sivil kıyafetli polisler, olay yerine geldi. Ancak çatışmanın ortasında kalan ve araçlarını kendilerine siper eden polisler, çatışan kişilere kendilerinin polis olduğunu tanıtıp, silahlarını atmalarını istedi.