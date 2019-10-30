Web TV Yaşam Karaman'da çatışma anı 2 yaralı!

Karaman'da çatışma anı 2 yaralı!

30.10.2019 | 16:19

Karaman'da iki grup arasında çıkan çatışmada olaya müdahale etmek isteyen polis memuru Yücel Karadağ ile yoldan geçen Zafer Şahin, yaralandı. Karaman'da silahlı çatışma: 1'i polis 2 yaralı Karaman'da iki grup arasında çıkan çatışmada olaya müdahale etmek isteyen polis memuru Yücel Karadağ ile yoldan geçen Zafer Şahin, yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay, saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki binanın 1'inci katında meydana geldi. Binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oturan kimliği belirlenemeyen 2 kişi ile sokaktaki bir kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Cinayet Büro amirliğinde görevli sivil kıyafetli polisler, olay yerine geldi. Ancak çatışmanın ortasında kalan ve araçlarını kendilerine siper eden polisler, çatışan kişilere kendilerinin polis olduğunu tanıtıp, silahlarını atmalarını istedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:20
Sakarya'da Deaş operasyonu 30.10.2019 | 17:02
01:46
Yeşilçam'dan bugüne sahne dekorları 30.10.2019 | 16:39
01:11
Kazalar Mobese'de 30.10.2019 | 16:32
01:46
Karaman'da çatışma anı 2 yaralı! 30.10.2019 | 16:19
02:21
Teröristlerin yaktığı hastane hizmete girdi 30.10.2019 | 16:17
04:05
Sahte kazalara sigorta vurgunu! 30.10.2019 | 16:16
01:20
Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık! 30.10.2019 | 16:15
01:04
Eşinin benzin dökerek yaktığı kadın öldü 30.10.2019 | 15:34
01:50
Kadıköy'de yakalanan kadın hırsızın suç dosyası hayrete düşürdü 30.10.2019 | 15:15
05:17
1,5 tonluk gelin arabasını halatla çekti 30.10.2019 | 14:29
02:46
Esenyurt'ta 30 işçi daha zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu 30.10.2019 | 14:32
03:48
İstanbul'daki operasyonda; piton yılanı derisi, fildişi,  gergedan boynuzu ele geçirildi! 30.10.2019 | 12:21
02:08
Bağcılar'da 2 kafeye silahlı saldırı 30.10.2019 | 12:08
00:58
İzmir'de Ege Üniversitesi Kampüsü içinde Sezen Zambak'ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 30.10.2019 | 12:00
01:51
Diyarbakır'da terör ve uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı 30.10.2019 | 11:47
03:16
12 bin liralık ihtarnameyi gören motosiklet sahibinin dünyası başına yıkıldı 30.10.2019 | 11:21
00:29
Fatih'teki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ambulansı çalındı! 30.10.2019 | 11:28
02:03
Yıllar sonra ağzından beslendi 30.10.2019 | 11:08
02:18
Küçük piyanistin hedefleri büyük 30.10.2019 | 10:39
01:45
Esenyurt'ta silahlı kavga! 30.10.2019 | 10:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN