Karaman’da kepçenin üzerine 30 ton ağırlığındaki kayanın düşme anı kamerada!

Olay, saat 07.30 sıralarında Ermenek- Güneyyurt yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir şirket tarafından yol genişletme çalışması yapıldığı esnada toprak kayması oldu. Yaşanan toprak kaymasında yamaçtan kopan yaklaşık 30 ton ağırlığındaki üç kaya parçasından ikisi yola yuvarlanırken, birisi ise hafriyat kamyonlarına yükleme yapan kepçenin üzerine geldi. Şans eseri dev kaya, kepçeyi kullanan operatörün içinde bulunduğu kabinin üzerine gelmezken, kepçe kullanılamaz hale geldi. Kayaların yuvarlandığını fark eden bir hafriyat kamyonunun sürücüsü ise geri manevra yaparak son anda kayaların altında kalmaktan kurtuldu. Toprak kaymasının meydana geldiği karayolunun 2 kilometrelik kısmının 10 günlüğüne trafiğe kapatıldığı ve çalışmalara ara verilerek işçilerin evlerine gönderildiği öğrenildi.