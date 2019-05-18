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Karayoluna inen kurt böyle görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2 kurt yola indi, yoldan geçen bir kişi hayvanlardan birini görüntüledi. Pülümür İlçesi ile Erzincan sınırında bulunan Sansa Deresi mevkisinde iki kurt karayoluna indi. Bu sırada yoldan araçla geçen Muzaffer Akyüz, kurtları fark etti. Akyüz, hızla hareket eden hayvanlardan birini cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde karayolundan karşıya geçen kurt, ormanlık alana doğru giderek izini kaybettirdi. Karayolunda araçla gittikleri sırada iki kurt çıktığını belirten Muzaffer Akyüz, "Son derece hızlı hareket eden kurtlardan ancak birini kısa süreliğine görüntüleyebildim. Karayolunda karşıdan karşıya geçen kurtlar, ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu" dedi.

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Karayoluna inen kurt böyle görüntülendi
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