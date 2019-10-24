Karayolundaki motosikletli "Örümcek Adam" görenleri böyle şaşırttı
Antalya'da örümcek adam kıyafetiyle motosiklet kullanan sürücü, görenleri şaşırttı. Örümcek adamın o halleri diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 karayolunda seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsünün örümcek adam kostümü görenlerin hem ilgisini çekti hem de gülümsetti. Diğer sürücüler motosiklet üzerindeki sürücünün o halini cep telefonuyla kaydetti. Örümcek Adam filmindeki karakteri canlandırarak eliyle ağ attı, motoru ayakta kullandı. Görenleri şaşkına çeviren sürücü Antalya istikametine doğru gitti.
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