Karda mahsur kalan hasta 2 saatlik çabanın ardından hastaneye yetiştirildi

Kent merkezinde 20 kilometre mesafede bulunan Ağaçdibi köyünde ikamet eden 12 yaşındaki Nesrin Turan, yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısı nedeniyle fenalaştı. Durumun Hakkari İl Özel İdaresine bildirilmesi üzerine karla mücadele ekibi hemen harekete geçti. Kar ve inen çığlardan yolu temizleyerek köye ulaştırılan 112 Acil Servis ekibi, hastaya ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra Hakkari Devlet Hastanesine kaldırdı.2 saat devam eden kurtarma operasyonu başarılı bir şekilde sonuçlanırken, ekipler ise bu anları cep telefonları ile görüntülediler.