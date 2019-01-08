Karda yiyecek bulma sıkıntısı çeken can dostlarına büyükşehir şefkati

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl boyu aralıksız süren sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetlerini kışın bastırmasıyla birlikte daha geniş bir alanda sürdürüyor. Bilhassa soğuk havaların etkisini gösterdiği kış günlerinde barınma ve besin maddesi ihtiyâcı, sokak hayvanları için hayati önem arz ederken, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanların yanı sıra doğada yaşayan vahşi hayvanların da yiyecek ihtiyâcı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için tonlarca mama ve buğday belirli bölgelere bırakılıyor.Çalışmalar 2 ekiple haftanın 4 günü devam ederken, besleme faaliyetleri sırasında sağlık sorunu olduğuna kanaat getirilen hayvanlar; Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Tedavi Merkezi'nde sağlığına kavuşturulup, koruyucu aşıları yapılıp, kısırlaştırılarak, işaretlendikten sonra alındığı bölgeye bırakılıyor.