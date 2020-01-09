Web TV Yaşam Kardaki lastik izlerini takip eden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı

Kardaki lastik izlerini takip eden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı

09.01.2020 | 12:04

Antalya'nın İbradı ilçesinde kaçak olarak 3 yaban keçisini avlayan 5 kişi yakalandı. Yaban keçilerine el konulurken av yapan kişilere yaban keçisi başına 22 bin 660 lira tazminat cezası ile 2’şer bin lire idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Dün İbradı Mahallesi Başlar Mahallesi'nde devriye görevi yapan Altınbeşik Mağarası Milli Parklar Şefliğine ait ekipler, karla kaplı arazi içinde lastik izlerine rastladı. İzleri takip eten ekipler bir süre sonra sarp arazi sebebiyle araçla takibi bırakıp yaklaşık 5 kilometre yürüyerek izleri takip etti. Ekipler araca ulaştığında 5 kişiyi, vurdukları 3 yaban keçisinin başını keserken suçüstü yaptı. Durumu kamera ve fotoğrafla teyit altına alan ekipler tutanak tuttukları esnada 5 şüpheli yerdeki yaban keçilerini bırakıp araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. Yaban keçilerine el koyan ve tutanakla tespit eden ekipler, jandarmayı arayarak bilgi verdi. Eldeki video kanıtlarından araç plakası ve kimlikleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan yaban keçileri Antalya'da en fazla İbradı bölgesinde bulunuyor ve bölge İbradı Devlet Avlağı olarak biliniyor.

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