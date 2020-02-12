Web TV Yaşam Kardan ‘Eskimo’ evi yapıp içinde çay keyfi yaptılar | Video

Kardan ‘Eskimo’ evi yapıp içinde çay keyfi yaptılar | Video

Kardan ‘Eskimo’ evi yapıp içinde çay keyfi yaptılar | Video
12.02.2020 | 18:32

Bitlis’in Tatvan ilçesinde karı eğlenceye dönüştüren esnaf ‘Eskimo’ evi yapıp içinde çaylarını yudumlayarak bol bol sohbet ettiler.

Tatvan ilçesinde son bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Son bir haftada 2 metrenin üzerinde kar yağışı alan ilçede, hava sıcaklığı da zaman zaman eksi 20 ila 25 derecelere kadar düştü. İlçede bir yandan karla mücadele devam ederken, diğer yandan ise bir grup esnaf dükkanlarının önünde biriken karı eğlenceye dönüştürdü. İlçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde biriken kar yığınlarını değerlendiren ilçe esnafı, kardan 'Eskimo' evi yaptı. Yaptıkları Eskimo evinin içine masa ve sandalye yerleştiren esnaf, burada çay keyfi yapmayı da ihmal etmiyor. Fırsat buldukça ortak toplanma alanı ilan edilen Eskimo evinde toplanan esnaf, gelen misafirlerini de burada ağırlamaya başladı. Yüksekliği yaklaşık 2 metreyi bulan ve 5 kişinin rahatlıkla içerisine sığdığı Eskimo evinin içinde hem sohbet eden hem de çay içen esnafın keyfine ise diyecek yok. Eskimo evinin içine Türk bayrağı asmayı da ihmal etmeyen ilçe esnafı, yoldan geçen vatandaşlarında ilgisini çekiyor. Vatandaşlar, ilgi çeken Eskimo evinin önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

Kentte özellikle son bir haftadır yoğun şekilde etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştürmek için ilçe esnafı olarak Eskimo evi yaptıklarını belirten Barış Çiçeksoyu, tek odalı kardan evin içinde çay içip sohbet ederek güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Yoldan geçen vatandaşların Eskimo evini gördüklerinde şaşırdıklarını ve hemen hatıra fotoğrafı çekmek istediklerini belirten Çiçeksoyu, "Kar yağışı, soğuk hava ve okul tatilini değerlendirip böyle bir ev yaptık. Eskiden televizyonlarda bu tür Eskimo usulü evleri görürdük ama artık ilçemizde de var. Burada boş vakitlerimizde bir yandan çay içiyoruz, bir yandan da esnaf arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Gayet güzel ve sıcak bir ortam oluşturduk burada. Belediye başkanımız ve kaymakamımızı da burada ağırlamak isteriz, onları da burada çayımızı içmeye davet ediyoruz. Mangala koyduğumuz közlerle de ısınıp keyifli sohbetler gerçekleştirmekte ayrı bir keyif veriyor" dedi.

Faruk Aslan isimli esnaf da, esnaf arkadaşlarıyla 'ne yapalım' diye düşündükleri ve kardan ev yapmaya başladıklarını söyleyerek, "Hem dükkânımızın önünü temizledik, hem de vakit geçirmek için böyle bir çalışma yaptık. Bizim için iyi oldu. Burada çay içiyoruz, sohbet ediyoruz, güzel vakit geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Birol Kardaş ise Eskimo evini görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini belirterek, "Bazı meraklı vatandaşlar, içeri girip kardan ev hakkında bilgi aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çektiriyor" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kardan ‘Eskimo’ evi yapıp içinde çay keyfi yaptılar | Video 04:50
Kardan ‘Eskimo’ evi yapıp içinde çay keyfi yaptılar | Video 12.02.2020 | 18:32
Toprak sıcaklığı -30 derece oldu...Donan toprak balta ile kesildi | Video 01:43
Toprak sıcaklığı -30 derece oldu...Donan toprak balta ile kesildi | Video 12.02.2020 | 18:32
Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı | Video 02:50
Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı | Video 12.02.2020 | 18:32
Sinirli sürücü otoparkın önünü kapatan araca defalarca böyle çarptı | Video 01:59
Sinirli sürücü otoparkın önünü kapatan araca defalarca böyle çarptı | Video 12.02.2020 | 18:32
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’li Pervin Buldan’a tepki | Video 02:08
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’li Pervin Buldan’a tepki | Video 12.02.2020 | 14:41
Son dakika! Müge Anlı'da 32 yaşındaki kadın tarafından kaçırılan 14 yaşındaki kız hakkında gözyaşlarına boğan gelişme! | Video 08:54
Son dakika! Müge Anlı'da 32 yaşındaki kadın tarafından kaçırılan 14 yaşındaki kız hakkında gözyaşlarına boğan gelişme! | Video 12.02.2020 | 13:02
Park halindeki minibüs alev alev yandı | Video 01:56
Park halindeki minibüs alev alev yandı | Video 11.02.2020 | 17:59
Kardan gemi yapıp güvertesinde fotoğraf çektirdiler | Video 01:33
Kardan gemi yapıp güvertesinde fotoğraf çektirdiler | Video 11.02.2020 | 17:59
Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis | Video 06:33
Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis | Video 11.02.2020 | 17:59
Van Gölü sahilleri buz kesti | Video 01:54
Van Gölü sahilleri buz kesti | Video 11.02.2020 | 17:59
Müge Anlı'dan Elazığ'daki depremzedelere destek! Çocuklar gibi sevindi | Video 06:41
Müge Anlı'dan Elazığ'daki depremzedelere destek! Çocuklar gibi sevindi | Video 11.02.2020 | 15:27
Müge Anlı'yı çileden çıkaran görülmemiş skandal! 32 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki kızı kaçırdı 11 Şubat 2020 Salı | Video 25:19
Müge Anlı'yı çileden çıkaran görülmemiş skandal! 32 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki kızı kaçırdı (11 Şubat 2020 Salı) | Video 11.02.2020 | 12:34
İstanbul'daki 10 numara yağ operasyonları kamerada | Video 02:05
İstanbul'daki "10 numara yağ" operasyonları kamerada | Video 11.02.2020 | 11:45
Müge Anlı'da görülmemiş olay! 11 Şubat 2020 Salı Öz oğlunu evlatlık verip bir kız çocuğunu evlat edinmiş | Video 08:05
Müge Anlı'da görülmemiş olay! (11 Şubat 2020 Salı) Öz oğlunu evlatlık verip bir kız çocuğunu evlat edinmiş | Video 11.02.2020 | 11:08
Yasa dışı bahisle vatandaşı dolandırıp böyle eğlendiler | Video 04:10
Yasa dışı bahisle vatandaşı dolandırıp böyle eğlendiler | Video 11.02.2020 | 11:10
Trafikte terör estiren maganda motosikleti polisin üzerine sürüp böyle kaçtı | Video 01:59
Trafikte terör estiren maganda motosikleti polisin üzerine sürüp böyle kaçtı | Video 11.02.2020 | 09:56
Esra Erol'da en yakın arkadaşı ile ilişkiye giren kocasını... Canlı yayında yasak aşk skandalı! | Video 10:33
Esra Erol'da en yakın arkadaşı ile ilişkiye giren kocasını... Canlı yayında yasak aşk skandalı! | Video 11.02.2020 | 09:15
Faciadan dönülen yokuşta çocuklar kaymaya devam ediyor | Video 04:00
Faciadan dönülen yokuşta çocuklar kaymaya devam ediyor | Video 10.02.2020 | 18:12
Ağaç tünellerde kar güzelliği | Video 04:04
Ağaç tünellerde kar güzelliği | Video 10.02.2020 | 18:12
Enerji timleri yaban hayvanlarını unutmadı | Video 07:41
Enerji timleri yaban hayvanlarını unutmadı | Video 10.02.2020 | 18:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN