Kardan gemi yapıp güvertesinde fotoğraf çektirdiler | Video

Kocaeli’nin kayak merkezi olan Kartepe'ye gelen iki vatandaş tarafından yapılan dev kardan gemi ilgi ilginç görüntüler oluşturdu.

Sakarya'dan Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kayak merkezleri ile ünlü Samanlı Dağları'na gelen İbrahim Kurt ve Selman Süzer isimli 2 arkadaş eğlenmek için farklı bir aktiviteye imza attılar. İki arkadaş, eğlenmek için kardan gemi yapmaya karar verdi. Saatlerce uğraşan 2 arkadaş yaklaşık 5 metre uzunluğunda 2 metre yüksekliğinde kardan gemi yaptı. 2 arkadaş daha sonra kardan gemilerini de boyadı. Kurt ve Süzer'in yaptıkları kardan gemi ilginç görüntüler oluşturdu. Kurt ve Süzer yaptıkları geminin üzerine çıkıp fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.