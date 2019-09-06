Kardeşini aradığı 18 yıl boyunca 18 kişinin bulunmasını sağladı

İzmirli Leyla Nişlioğlu, 15 Ocak 2001'de Konak ilçesi Gültepe semtindeki evlerinden gezmeye çıkan, bir daha da kendisinden haber alınmayan epilepsi hastası kardeşi Murat Celayir'i aramaktan hiç vazgeçmedi. Kardeşini ararken 13'ü çocuk 5'i yetişkin olmak üzere toplam 18 kişinin bulunmasını sağlayan Nişlioğlu, kardeşinin geri geleceğine olan inancını da hiç yitirmedi. 18 yıl geçmesine rağmen Murat Celayir'in kıyafetlerini atmayan ve kardeşinin kokusuyla, yaşadığı zor günlerin üstesinden gelmeye çalışan Leyla Nişlioğlu, onun geri döneceğine inanıyor.