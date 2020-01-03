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Karlıova’da kar yağışı etkili oldu

03.01.2020 | 18:31

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısının ardından, Bingöl'de sabah saatlerinde hafif yağan kar, Karlıova'da etkili oldu. İlçe yoğun kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Yeni yılda ilk kez bu kadar etkili olan kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Bu yılki kar yağışından dolayı çok zorluk çekmediklerini belirten vatandaşlardan Kudbettin Bulki, "Geçen yıl bu zamanlarda bayağı kar yağmıştı. Bu yeni yılda da bugün başladı kar. Çok şükür şimdiye kadar herhangi bir zorluk çekmedik. Çok güzel geçti. İnşallah bundan sonra da güzel geçecek. Kar berekettir, yağsa da iyidir"dedi.

Kar yağışı nedeniyle özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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