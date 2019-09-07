Karpuzların efendisi...15 kilogramlık karpuzlarla basketbolcuları kıskandıracak hareketler yapıyor

Babasının yanında küçük yaşta pazarcılığa başlayan Yıldıray Aydın'ın, karpuzlarla yaptığı şovlar, görenleri hayrete düşürüyor. Yaklaşık 25 senedir pazarcılıkla uğraşan Aydın, profesyonel basketbolcuların topla yaptıklarını karpuzla yapıyor. Aydın, 15 kiloya kadar karpuzları parmağında döndürüyor, göğsünde dairesel turlar attırıyor ve vatandaşlara sattığı karpuzları bilek kıvraklığıyla estetik bir şekilde poşetliyor. Pazarın içerisinde Aydın'n yaptığı hareketleri gören vatandaşlar da şaşkınlığını gizleyemiyor.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDU

Aydın'ın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük beğeni topladı. İlk olarak 'Antalya Hakkında' adlı sayfada paylaşılan Aydın'ın görüntüleri binlerce kişi izledi, hatta Aydın'ı izlemek için pazara gelenler dahi oldu.

"TAZELİĞİNİ BU ŞEKİLDE ANLIYORUM"

Karpuzculuğun bir sanat olduğunu ifade eden Yıldıray Aydın, yaptığı hareketlerin çevredekiler tarafından ilgiyle izlendiğini anlattı. Daha önce sadece sokak aralarında basket oynadığını belirten Aydın, "Babamın paçasına yapışa yapışa pazarcı oldum. Kıra kıra bu hareketleri yapmayı öğrendim. 14-15 kiloya kadar karpuzlarla yapabiliyorum. 15 yıldır yapmayı sürdürüyorum ve şuana kadar herhangi bir kaza yaşamadım. Tazeliğini bu şekilde anlayabiliyorum. Sadece içinde kaç tane çekirdek olduğunu bilmiyoruz" dedi.