Karşıya geçerken hayatını kaybetti... Kaza anları kamerada

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi İzmir-Uşak E-96 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Necati A. (56) idaresindeki 34 BEC 349 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Olcay Poliçe'ye (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Olcay Poliçe yolun kenarına savruldu. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Olay Poliçe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Poliçe'nin cansız bedeni morga kaldırılırken sürücü Necati A. ise gözaltına alındı.Öte yandan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan Olcay Poliçe'ye çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.