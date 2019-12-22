Web TV Yaşam Kartal’da amatör maçta taraftarlar telleri söküp birbirine girdi

Kartal’da amatör maçta taraftarlar telleri söküp birbirine girdi

22.12.2019 | 11:03

Kartal'da oynanan Kartal Bulvar-Beykoz 1908 maçı sonrası ortalık birbirine girdi. Beykozlu taraftarlar telleri söküp sahaya girdi. İki tarafın koltukları atarak birbirine girdiği anlar kameralara yansırken, çıkan olayları polis güçlükle sakinleştirdi.

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