Kartal'da enkaz altından çıkarılan 6 yaşındaki minik Azra'nın isteği duygulandırdı

Kartal'da çöken binadan yaklaşık 20 saat sonra sağ kurtarılan 6 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ün hastanede tedavisi sürüyor. Sağlık durumu iyiye giden minik Azra ilk kez konuştu.

"Güzel bir bahçemiz olsun"

Babası ile sohbet eden minik Azra, "Arkadaşım Eşek" şarkısını söyledi. Babasının Fethi Tekgöz'ün "Nerede yaşamak istersin" sorusuna minik Azra, "Güzel bir bahçemiz olsun. Havuzlu bir evimiz olsun. Ben havuzda hiç yüzmedim" deyince odadaki herkesin gözleri doldu.

Çöken binadan kurtarılan kızın bu isteği karşısında yakınları gözyaşı döktü. Minik Azra'nın yanında hastane personelinin hediye ettiği bebeği ayırmadığı gözlendi. Minik Azra'nın durumunun iyi olduğu da görüntülerde gözlendi.