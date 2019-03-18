Kasaba giren hırsızlar, okuma gözlüğünü bile çaldılar

Bitez mahallesinde bulunan Hakalan Kasabına sabahın erken saatlerinde 2 kişi girdi. Kasabın kasasına yönelen 2 şahıs önce dükkanı didik didik aradı daha sonra bozuk paralardan oluşan 4 bin lirayı, leptop ve Kasap sahibinin okuma gözlüğünü çaldı. Güvenlik kameraları ise o anları saniye saniye kaydetti.Kasap sahibi Mahmut Hakalan dükkanına gece hırsız girdiğini belirterek "sabaha karşı 2 hırsız dükkanıma girdi. 4 bin liraya yakın bozuk parayı, laptop ve okuma gözlüğümü çaldı" dedi.Kasap çalışanı Mehmet Yesin ise para bozdurup kasaya koyduklarını ve sabah geldiklerinde kasanın boş olduğunu laptobun çalındığı söyledi.