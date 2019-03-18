Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kasaba giren hırsızlar, okuma gözlüğünü bile çaldılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kasabı soyan 2 kişi güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Kasabı soyan şahısların 4 bin lira para ve leptop çaldığı belirlenirken, dükkan sahibinin okuma gözlüğünü de çalmaları ise şaşırttı.

Bitez mahallesinde bulunan Hakalan Kasabına sabahın erken saatlerinde 2 kişi girdi. Kasabın kasasına yönelen 2 şahıs önce dükkanı didik didik aradı daha sonra bozuk paralardan oluşan 4 bin lirayı, leptop ve Kasap sahibinin okuma gözlüğünü çaldı. Güvenlik kameraları ise o anları saniye saniye kaydetti.

OKUMA GÖZLÜĞÜMÜ ÇALDILAR
Kasap sahibi Mahmut Hakalan dükkanına gece hırsız girdiğini belirterek "sabaha karşı 2 hırsız dükkanıma girdi. 4 bin liraya yakın bozuk parayı, laptop ve okuma gözlüğümü çaldı" dedi.
Kasap çalışanı Mehmet Yesin ise para bozdurup kasaya koyduklarını ve sabah geldiklerinde kasanın boş olduğunu laptobun çalındığı söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasaba giren hırsızlar, okuma gözlüğünü bile çaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN