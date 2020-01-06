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Kasım Süleymani suikasti Ortadoğu’yu nereye götürür?

06.01.2020 | 16:26

İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından bir yandan karşılıklı tehdit ve uyarılar devam ederken, diğer yandan da diplomasi trafiğinin arttığı gözlemleniyor.

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Tahran Eski Büyükelçisi Bozkurt Aran, Emekli Tümgeneral Tarık Özkut, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın,Emekli Tümgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Ortadoğu Uzmanı Dr. Touraj Shiralilou ve Eski Amerikan Büyükelçisi Matthew Bryza, olayla ilgili son durumu A Haber'e değerlendirdi.

SUİKAST HANGİ DURUM ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİ?

Tahran Eski Büyükelçisi Bozkurt Aran olayla ilgili görüşlerini; "İran'ın ana kabiliyeti Şii ekseni üzerinde bulunuyor. Ve bu Şiiler'i örgütlüyor. Böylece Ortadoğu politikalarında onları bir unsur olarak kullanmayı hedefliyor. "şeklinde açıkladı.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın; "İran kurnaz bir dış politika izliyor. Tıpkı Pers İmparatorluğu'nda olduğu gibi stratejiyi kendi toprakları dışında Karadeniz'e taşımak istiyor. Bunun için Hizbullah'ı ve Haşdi Şabi'yi kullanması rastgele değil. " diyen Caşın;

Amerika'nın kendisini vuracağını İran'ın bildiğini ve İran'ın 1 haftadır Rus ve İran donanması ile askeri tatbikat yaptığına işaret etti.

Mesut Hakkı Caşın, Amerika'nın bilinmeyen bir hamlesine de dikkat çekti; "ABD Akdeniz'de Florida isimli nükleer deniz altı bulunduruyordu. Bu denizaltı İran'ın her yerini vurabilecek kapasitede." dedi.

Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş ;" ABD özelikle Rusya, Çin ve İran'ın Umman Denizi'nde yaptığı tatbikattan çok rahatsız oldu. Olay onun üzerine gerçekleşti. "dedi.

UMMAN DENİZİ'NDEKİ TATBİKAT NE ANLAMA GELİYOR?

Korgeneral Karakuş yapılan tatbikatın önemini vurgulayarak;

"ABD; Rusya ve Çin'i cezalandıramayacağı için İran'ı cezalandırma politikası izledi. İran'ın en kıymet verdiği kişiyi Irak'ta vurarak cezalandırmayı amaçladı." dedi.

Tahran'daki son durumu değerlendiren ABD ve Ortadoğu uzmanı Dr. Touraj Shiralilou ise;

"İran asimetrik davranış konusunda uzman bir ülke. Bu intikamın çok kapsamlı bir askeri operasyon olacağını beklemiyorum. Ne zaman olacağı konusunda net bir zaman veremeyiz." ifadesini kullandı.

Eski Amerikan Büyükelçisi Matthew Bryza; "İran'ın çok dikkatli bir saldırı yapacağını ve bu saldırı ile ABD kanadında belli bir travma yaratmayı amaçladığını belirtti.

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