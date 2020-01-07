Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham... Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Dünya günlerdir bu haberi konuşuyor! ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanmasına neden olan Kasım Süleymani suikastı dünya gündeminin zirvesinde. Geçtiğimiz cuma günü ABD'nin düzenlediği saldırıyla öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin cenazesi dün Başkent Tahran'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kirman'a getirildi. Cenaze sabah erken saatlerde Kirman Havalimanı'na ulaştı. Kirman'da tören için onbinlerce insan bir araya geldi. Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenazesinde izdiham çıktı. Ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:36
10:58
01:07
Hekimoğlu 3. bölüm fragmanı izle 07.01.2020 | 12:04
16:30
00:44
01:09
02:40
2019'da Evlenen 10 Ünlü Çift 07.01.2020 | 11:35
01:01
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! 07.01.2020 | 10:31
00:26
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı 07.01.2020 | 10:31
00:21
İzmir'de terör operasyonları: 15 gözaltı 07.01.2020 | 10:08
01:18
Mehmetçik en zor şartlar altında görevinin başında 07.01.2020 | 10:04
04:56
02:22
İstanbul'da şiddetli fırtına yıktı geçti! 07.01.2020 | 10:01
10:18
04:11
01:13
İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsünde yangın çıktı 07.01.2020 | 09:12
01:06
00:59
TEM otoyolunu kilitleyen kaza 06.01.2020 | 19:02
03:36
Taksim’de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı 06.01.2020 | 18:16
00:42
İtfaiyeden hayat kurtaran müdahale 06.01.2020 | 18:16