Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham... Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Dünya günlerdir bu haberi konuşuyor! ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanmasına neden olan Kasım Süleymani suikastı dünya gündeminin zirvesinde. Geçtiğimiz cuma günü ABD'nin düzenlediği saldırıyla öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin cenazesi dün Başkent Tahran'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kirman'a getirildi. Cenaze sabah erken saatlerde Kirman Havalimanı'na ulaştı. Kirman'da tören için onbinlerce insan bir araya geldi. Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenazesinde izdiham çıktı. Ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor