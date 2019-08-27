Kaşıntı ve ağrı için gittiği hastanede kulağından çıkanları görünce şok oldu

Bağcılar'da yaşayan 41 yaşındaki Ali İhsan Bostan, hissettiği kaşıntı sonrası kulağını karıştırınca kulağına yerleşen sinek larvalarını çıkarttı. Kulağından çıkanlar karşısında şaşkınlık yaşayan hasta, kulağındaki ağrı ve kasıntı devam edince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Kulağında adeta bir şeyin hareket ettiğini söyleyen hastayı muayene eden Uzman Dr.Hasan Deniz Tansuker, hastanın kulağında kendisinin ulaşamayacağı bir noktada sinek larvası olduğunu tespit etti. Hastanın kulağında bulunan larvanın hareketliliği şaşkınlığa neden olurken hemen tedaviye başlandı. Dr.Tansuker, hastanın kulağından sinek larvasını alırken sonrasında hastanın kontrollerine de devam etti. Öte yandan yaz aylarında sinek larvalarının insan kulağında daha çok görüldüğünü belirten Dr.Tansuker, vatandaşların başını koyduğu yastık kılıflarının ve kulaklarının temizliğine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.