Web TV Yaşam Kaş’ta taş yüklü kamyon devrildi 1 ölü

Kaş’ta taş yüklü kamyon devrildi 1 ölü

07.11.2019 | 17:16

Antalya’nın Kaş ilçesinde parke taşı yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Kaş istikametine giden Veli Coşkun (27) yönetimindeki 07 N 9914 plakalı parke taşı yüklü kamyon, ilçe girişindeki kavşakta devrildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Coşkun’un cenazesi Kaş Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:05
Kaş’ta taş yüklü kamyon devrildi 1 ölü 07.11.2019 | 17:16
05:39
İstanbul'da 4 kardeşin öldüğü siyanürlü dehşette şok açıklama: "Ben ölürsem onları da öldürürüm" demişti! 07.11.2019 | 16:45
01:15
Turistlere sahte rapor düzenleyen ve uyuşturucu bağımlılarına hap satan doktor adliyede 07.11.2019 | 17:05
01:09
Yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı 07.11.2019 | 17:04
03:55
İstanbul Avcılar'da minik öğrencinin ezildiği kaza anında yaşanan dehşet ve panik anı görüntüleri ortaya çıktı! 07.11.2019 | 15:26
03:14
Kocaeli'de amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıkan vatandaşı uyaran bilet satıcısından açıklama! 07.11.2019 | 13:50
02:10:27
Müge Anlı 7 Kasım 2019 Perşembe canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle! Türkiye'yi sarsan cinayetlerde itiraflar böyle geldi... 07.11.2019 | 13:52
00:57
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki intihar girişimi olayında yaşanan şok ve panik anı görüntüleri ortaya çıktı! 07.11.2019 | 12:27
05:32
İstanbul Zeytinburnu'nda çıkan kavgada eşini, oğlunu ve damadını vuran zanlı gözaltına alındı! 07.11.2019 | 11:22
01:13
Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama 07.11.2019 | 11:21
05:32
Zeytinburnu'nda kavga: eşini, oğlunu ve damadını vurdu 07.11.2019 | 11:36
02:40
Selena dizisinin oyuncularının 2019'daki halleri görenleri şaşkına çeviriyor! O yılların çocuk oyuncuları bugün bakın ne halde... 07.11.2019 | 11:28
02:11
Defileye gider gibi hırsızlığa gittiler...Hırsızlık zanlıları kamerada 07.11.2019 | 11:19
23:17
Dikkat bu gıdalar kanser yapıyor! Bu tip yaşam tarzı ve beslenme kanseri adeta davet ediyor... 07.11.2019 | 10:42
02:19
Tekne turu yapan turistlere şok...Manzarayı çekerken su üstündeki cesedi fark ettiler 07.11.2019 | 10:18
01:10
İstanbul’da asker konvoyu çileye döndü 07.11.2019 | 10:01
02:41
Çağın yeni hastalığı: Fomo! Fomo nedir? Fomo hakkında önemli bilgiler 07.11.2019 | 09:59
01:10
Erkek doktor kadın meslektaşını vurdu 07.11.2019 | 09:55
01:10
İstanbul Fatih'te korku dolu anlar 07.11.2019 | 09:51
01:43
Avcılar'da tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu 07.11.2019 | 09:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN