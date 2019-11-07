Kaş’ta taş yüklü kamyon devrildi 1 ölü
Antalya’nın Kaş ilçesinde parke taşı yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Kaş istikametine giden Veli Coşkun (27) yönetimindeki 07 N 9914 plakalı parke taşı yüklü kamyon, ilçe girişindeki kavşakta devrildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Coşkun’un cenazesi Kaş Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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