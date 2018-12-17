Kastamonu'da yavru kediyi emziren sokak köpeği görenleri şaşırtıyor!

Abdurrahman Paşa Caddesi üzerinde bulunan oto sanayi sitesinde bir süredir çevredeki esnaflar tarafından beslenen sokak köpeği ile yavru kedinin yakınlığı dikkat çekti. Köpek, yaklaşık 3 aydır yanına gelen yavru kediyi emzirerek beslenmesini sağlıyor. Sanayide çalışan lastik ustası Salih Aydın, kedi ve köpek arasındaki dostluğa ilk başta şaşırdıklarını belirterek, Normalde kedi ve köpek hiç anlaşamaz. Ancak hergün dükkanımızın önünde yatan sokak köpeği, yanına gelen yavru kediyi emzirince bizde duruma artık alıştık. Hergün onları besliyoruz dedi.