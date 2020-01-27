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Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla böyle kovaladı

27.01.2020 | 18:25

Adıyaman’da, bir şahıs tartıştığı kişiyi sokak ortasında döner bıçağıyla kovaladı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında 2 kişi arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga eden şahıslardan biri yanında bulunan döner bıçağını çıkararak kavga ettiği kişiyi kovaladı. Sokak ortasında döner bıçağıyla kavga ettiği kişiyi kovalayan şahsı, çevredeki vatandaşlar yakalayarak etkisiz hale getirdi. Vatandaşlar tarafından yakalanan şahıs olay yerinden uzaklaştırılırken meydana gelen kovalamaca çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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