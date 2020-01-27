Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla böyle kovaladı
Adıyaman’da, bir şahıs tartıştığı kişiyi sokak ortasında döner bıçağıyla kovaladı.Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında 2 kişi arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga eden şahıslardan biri yanında bulunan döner bıçağını çıkararak kavga ettiği kişiyi kovaladı. Sokak ortasında döner bıçağıyla kavga ettiği kişiyi kovalayan şahsı, çevredeki vatandaşlar yakalayarak etkisiz hale getirdi. Vatandaşlar tarafından yakalanan şahıs olay yerinden uzaklaştırılırken meydana gelen kovalamaca çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla böyle kovaladı 27.01.2020 | 18:25
08:29
00:06
Antalya'da takla atan otomobildeki Helin öldü, sürücü yaralı! 27.01.2020 | 17:28
01:47
Adıyaman'da kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı 27.01.2020 | 15:01
24:04
06:42
00:15
Hakkari 112'ye ait ambulansla drift atan sürücüye soruşturma 27.01.2020 | 11:12
01:05
Elazığ depreminde acı diyalog! "Baba, annem yok baba!" 26.01.2020 | 21:12
09:41
Kahraman itfaiyeciler 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını anlattı 26.01.2020 | 18:55
05:26
Zigana Dağı'nda dinmeyen acı 26.01.2020 | 18:28
01:32
Yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi 26.01.2020 | 18:28
03:41
Bursa'da yüzü bandanalı silahlı market gaspçısı kamerada 26.01.2020 | 18:28
03:38
01:44
Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 38’e yükseldi 26.01.2020 | 18:28
01:02
Deprem anı avize dükkanındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı 26.01.2020 | 18:28
00:47
Depreme trafikte yakalandılar...O anlar kamerada 26.01.2020 | 18:28
01:19
Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle böyle buluştu! 26.01.2020 | 15:58
04:40
04:36
Elazığ'daki depremde Çevrimtaş köyü tamamen yıkıldı! 26.01.2020 | 15:02