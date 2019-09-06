Trabzon’da Erol Aydın, kaybolan horozu Yalnız'ı bulmak için adeta bir dedektif gibi iz sürüyor. Aydın, horozunu bulanlara para ödülü vereceğini açıkladı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde “Yalnız” ismini verdiği 4 aylık horoza adeta bir çocuk gibi bakan Erol Aydın, kaybolan horozunu bulmak için dedektif gibi iz sürüyor. Horozunun en son güvenlik kameralarında bir kişi tarafından alındığını tespit eden Aydın, horozu alanın bir an önce polise ya da kendisine teslim etmesini beklerken bulunması için sokaklara el ilanı astı. 6 günlükken aldığı horozunu yaklaşık 4 aydır hiç yanından ayırmayan Aydın, onu çocuğu gibi gördüğünü belirterek, her yere onunla birlikte gittiğini söyledi. Horozunun kaybolmasının ardından psikolojisinin bozulduğunu belirten Erol Aydın, horozunu şampuanla yıkayıp saç kurutma makinesi ile kuruttuğunu dile getirdi. Aydın, “Ben onu 6 günlükken aldım. İsmi Yalnız'dı. Horozumu 2 Ağustos'ta büfenin önünde kaybettim. Kaybolmadan ziyade oradan alındı. Çünkü horozumuz büfenin önünden hiçbir tarafa ayrılmıyordu. Oranın neşesi, sempati bir horozuydu. Gelen geçen herkes onu seviyordu" dedi.