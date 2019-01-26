Kayın biraderini öldürdü, gazetecilere "Öldü mü?" diye sordu

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Öğretmenevler Mahallesi Sait Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup E. (60) bir süre önce ortak ticaret yaptığı ve kendisine 150 bin lira borcu olduğu iddia edilen kayın biraderi Sefa Uyanık ile buluştu. Araç içerisinde tartışmaya başlayan enişte ve kayın birader kavgaya tutuştu. Yakup E. yanında bulunan bıçakla kayın biraderini bıçaklayarak araçtan inip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sefa Uyanık'a ilk müdahaleyi yaparak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralanan şahıs hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"ÖLDÜ MÜ ?" DİYE SORDU

Şüpheli Yakup E. olaydan soran yürüyerek gittiği Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Buradan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli, kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna, "Ortaklık yaptım parayı cebine indirdi. Üç dört sefer uyardım ama gelen parayı cebine indirdi" diye cevap verdi.

Bıçakladığı kayın biraderi için, "Öldü mü?" diye soran Yakup E.'nin 20 yıl önce babasını darp eden bir kişiyi de öldürdüğü öğrenildi.

Zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.