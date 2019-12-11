Kayıp 2 dağcı 10 gündür aranıyor

1 Aralık'ta İstanbul'dan Bursa'ya gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alparslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Arama kurtarma ekipleri arama çalışmalarının 10.günüde yeniden sahaya çıktılar.