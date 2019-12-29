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Kayıp çiftçi elini kolunu sallaya sallaya evine döndü

29.12.2019 | 18:05

Bursa'da kayıp diye dün geceden beri jandarma ve arama kurtarma ekiplerini seferber eden çiftçi, elini kolunu sallaya sallaya evine geri döndü.

Bursa'nın İznik ilçesinin kırsal Boyalıca Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası İbrahim Uzun (46), dün 'Tarlaya gidiyorum' diyerek öğlen saatlerinde evinden çıktı. 7 saat geçmesine rağmen geri dönmeyen Uzun'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. AFAD ve jandarma ekipleri havanın aydınlanmasıyla arama çalışmalarını hızlandırdı. Köpekli timlerle Uzun'un kaybolduğu bölgede arama yapan ekiplere köylüler de destek verdi.

Herkes onu tarla ve çevre yamaçlarda ararken, Uzun elini kolunu sallaya sallaya evine geri geldi. Odun kesmeye çıktığını belirten Uzun, "Işık gördüm. Korkup kaçtım. Dere yatağına gizlendim. Orada bayılıp kalmışım. Daha sonra kendi imkanlarımla eve geldim" dedi.

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