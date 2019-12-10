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Kayıp dağcılara ait bir iz daha

10.12.2019 | 18:11

Bursa Uludağ'da kayıp iki amatör dağcı Efe Sarp ve Mert Aslan'a ait olduğu iddia edilen dağcı bastonu (Baton) bulundu. Bu gelişmeyle ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmazken bulunan batonun kayıp 2 dağcıya ait olabileceği belirtildi.

Uludağ'da kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmalarının dokuzuncu günüde tamamlanmak üzere havanın kararmasına kısa bir süre kalsa da kurtarma ekipleri arama çalışmalarını büyük bir özveri içerisinde sürdürüyor.

Geçtiğimiz gün 37 yaşındaki Efe Sarp'a ait kırmızı montun bulunmasının üzerine arama kurtarma ekiplerinin çalışma yönü Kürekli Dere Mevkii'ne çevrilmişti. O günden bu yana bölgede arama faaliyetlerini arttıran ekipler bu günde aynı bölgede bir kayak batonu buldu. Jandarma tarafından incelemeye alınan batonun kayıp dağcılardan birine ait olabileceği belirtilirken konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

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