Kayıp Ecrin olayında son dakika gelişmesi! Kadavra köpekleri...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 10 gün önce evinin önünde oynarken bir anda kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a yönelik bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin Müge Anlı canlı yayın ile öğrendiği olaya ilişkin her geçen gün çarpıcı bir detay çıkarken, minik Ecrin'in akıbeti oldukça yakından takip ediliyor. Ecrin'in kaybolduğu bölgede ekipler adeta seferber olurken, Ankara'da hayatını kaybeden Eylül Yağlıkara'nın cesedini bulan kadavra köpeği "Abrek" de çalışmalarda görev alıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre Abrek, minik kızın kaybolduğu evin yaklaşık 70 metre aşağısında bir ağaca tepki verdi. Savcılık kararı ile gece yarısı kazı çalışması başlatıldı. Peki, Ecrin bulundu mu? Bütün detayları sizler için derledik.