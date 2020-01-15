Kayıp Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı!
Tunceli'de 11 gün önce kaybolan Gülistan Doku'nun son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Gülistan'ın restaurantın önünde biriyle konuştu ve sonra bir arabaya binerek gittiği görülüyor.
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