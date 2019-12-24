Kayıp kız annesine video gönderdi, evlendiğini söyledi
Sakarya’nın Erenler ilçesinde, 2,5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki Ebrar K., annesinin cep telefonuna gönderdiği video ile evlendiğini ve hamile olduğunu bildirdi. Mutlu olduğunu ve kendisini aramamalarını isteyen Ebrar K.'nin annesi Nurdan K. polise şikayetçi oldu.
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