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Kaynayan salça kazanına düşen bebek ambulans helikopter ile Ankara’ya sevk edildi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde oyun oynarken kaynayan salça kazanına düşen 2 yaşındaki E.A. için devletin bütün imkanları seferber edildi. Burhaniye’de ilk tedavisi yapılan bebek ambulans helikopter ile Ankara Gülhane Eğitim ve Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynayan salça kazanına düşen 2 yaşındaki E.A.'ya ilk müdahale Burhaniye Devlet Hastanesi acil servisinde yapıldı. İlk müdahale sonrasında hastanın yanık merkezi olan bir hastanede tedavisi edebilmesi için 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezine sevk talebinde bulunuldu. Hasta için Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde yer bulundu. Ekipler zaman kaybetmeden Bağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçerek en yakın havalimanı olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na bir ambulans helikopter sevk etti. Vücudunun büyük bir bölümünde birinci derece yanıklar olan 2 yaşındaki E.A. gelen tam donanımlı ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.
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Kaynayan salça kazanına düşen bebek ambulans helikopter ile Ankara’ya sevk edildi
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