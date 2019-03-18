Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı!

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda S.B(29), C.D(49), İ.A(30), İ.A(23), S.Ö(33), G.Ö(33), O.Ö(26) ve H.K(27) isimli 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, ev ve araç aramalarında satışa hazır 8 parça halinde toplam 5.20 gram gelen Metamfetamin maddesi, 3 parça halinde toplam ağırlığı 31.30 gram gelen Bonzai maddesi , 2 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirlen aliminyum folyo rulosu ele geçirildi. Yakalanan 8 şahıstan 5 şahsa "Uyuşturucu madde Bulundurmak Ve Kullanmak" suçundan işlem yapılarak salıverilirken, S.B(29), C.D(49) ve İ.A(30) isimli şahıslara ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı.