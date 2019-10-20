Web TV Yaşam Kayseri'deki PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu

Kayseri'deki PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu

20.10.2019 | 11:36

Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:22
Kayseri'deki PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu 20.10.2019 | 11:36
02:01
E-5 Karayolu’nda motosikletli gencin trafikte attığı torpil otobüsün altında patladı 20.10.2019 | 10:31
02:34
Adana merkezli 2 ilde fuhuş operasyonu 20.10.2019 | 10:29
01:17
Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı 20.10.2019 | 10:28
06:21
Beylikdüzü’nde eski koca dehşeti 3 ölü 20.10.2019 | 10:27
01:44
Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı 2 ölü, 11 yaralı 20.10.2019 | 10:26
04:27
22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu 20.10.2019 | 10:25
02:20
Görenler gözlerine inanamadı... Cadde ortasındaki ağacı yerinden sökmek için dakikalarca uğraştı 20.10.2019 | 10:06
00:10
Yıldırım düşme anı cep telefonuyla görüntülendi 19.10.2019 | 22:30
03:55
60 bin cezaya aldırış etmeyerek kum zambaklarını kopardılar 19.10.2019 | 18:13
02:37
İntihar girişiminde bulunan kadın kendisini tutmaya çalışan adamın üzerine atladı 19.10.2019 | 18:13
00:56
Sarı çiğdemler 200 yıllık mezarlığı her yıl sarıya bürüyor 19.10.2019 | 18:13
00:38
İstanbul Esenyurt'ta intikam cinayeti 19.10.2019 | 13:58
04:27
İstanbul'da garip olay... Vatandaşlar "Görseydik odunla döverdik!" dedi 19.10.2019 | 13:00
03:38
Nevşehir’de genç kızın ölümüne neden olan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 19.10.2019 | 11:24
02:54
Her gün böcek yakalayıp besliyor, bulamazsa et veriyor 19.10.2019 | 11:14
03:54
İstanbul Kadıköy'deki vahşi cinayet davasında 2 sanığın tahliyesine karar verildi! 19.10.2019 | 10:16
01:16
Sivas'ta 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı korkunç kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı! 19.10.2019 | 10:14
00:39
Niğde'de otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencilerine çarptı: 2 ölü! 19.10.2019 | 10:11
00:39
Kahramanmaraş'ta 2 motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı 19.10.2019 | 09:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN