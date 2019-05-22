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Kaza yapan araç, çekilirken daha çok hasar aldı

Kuşadası'nda hamile kadının kullandığı otomobil istinat duvarına çarptıktan sonra takla attı. Kaza yapan ve zaten hasarlı olan araç, çekici hizmeti veren çalışanların dikkatsizliği yüzünden güçlükle çekiciye bindirildi ve daha çok hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kuştur Plajı yolunda meydana gelen trafik kazasında, Adagöl yönünden gelen 35 CPH 39 plakalı F.S. yönetimindeki otomobil, Kuştur plajı yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce yol kenarındaki istinat duvarına çarptı, ardından da takla attı. Kazada otomobil sürücüsü hamile kadın F.S. yaralanarak, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu arada, kazanın ardından Kuştur yolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, kaza yapan aracın çekici hizmeti veren firma yetkilileri tarafından özensiz ve dikkatsizce yoldan kaldırılmaya çalışması da tepkilere yol açtı.
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Kaza yapan araç, çekilirken daha çok hasar aldı
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