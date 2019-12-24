Kaza yapan motosikletlinin yanından bir an olsun ayrılmadı

Şişli’de bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen genç bir kadın, yaralı motosiklet sürücünün yardımına koştu. Sürücünün elinden tutarak moral veren kadın, sağlık ekipleri gelene kadar başından ayrılmadı.