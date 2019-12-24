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Kaza yapan motosikletlinin yanından bir an olsun ayrılmadı

24.12.2019 | 09:59

İstanbul Şişli’de bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen genç bir kadın, yaralı motosiklet sürücünün yardımına koştu. Sürücünün elinden tutarak moral veren kadın, sağlık ekipleri gelene kadar başından ayrılmadı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Silahşör Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feriköy Fırın Sokağı ile Silahşör Caddesi kesişiminden Bomonti istikametine devam etmek isteyen motosikletli, aynı istikamette seyir halinde olan ticari aracın sol arka lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle gidon hakimiyetini kaybeden motosikletli yola savruldu. Ticari araç sürücüsü olan biteni anlamak için otomobilinden indiğinde motosikletlinin yerde acılar içerisinde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olayı gören vatandaşlar da yaralı adamın yanına giderek yardımcı olmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.


Sağlık ekipleri gelene kadar elini tuttu, moral verdi
Yerde acılar içerisinde kıvranan adamı gören genç bir kadın, yaralı motosiklet sürücüsünün elini tutarak moral verdi. Genç kadın, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar sürücüyü an olsun yalnız bırakmadı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam daha sonra, ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


"İkisinden biri kontrolsüz girdi"
O esnada olay yerinde olan Ali Kaynar isimli vatandaş, "Bir çarpışma sesi duyduk ve baktık ki adam yere düşmüş. Sonra burada trafik iyice karıştı. Hangi tarafın suçlu olduğundan emin değiliz, tam net göremedik. Adam da konuşmuyor zaten. Tam bu kavşakta, ikisinden biri kontrolsüz şekilde giriş yaptı. Sanırım, yaralının belinde biraz sorun var" dedi.


"Yardım edeceğine, tepki verdi"
Olay anında orada bulunan bir başka vatandaş Sezer Yaman ise, "Büyük ihtimalle motosiklet kontrolsüz şekilde çıktı. Araç sürücüsü inip motosikletliye yardım edeceğine "Ne yapıyorsun, öyle çıkılır mı?" falan diyerek tepki verdi. Yaralı konuşmuyordu. İsmini falan öğrenmeye çalıştık ama bir şey demedi, tepki de vermedi bize" şeklinde konuştu.


Kazaya karışan ticari araç sürücüsü, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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